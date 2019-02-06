В трех странах ЕС наиболее загрязненный воздух
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Согласно новейшим данным, самое плохое качество воздуха - в Македонии, Болгарии и Польши, лучшее - в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные отчета Верховной палаты контроля (NIK), передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Согласно данным, самый чистый воздух у жителей Эстонии. Там в течение почти всего года не происходит превышение норм загрязнения.
В рейтинге европейских городов плохое качество воздуха в городе Тетово на северо-западе Македонии, где нормы превышены в течении 300 дней в году.
На втором месте в этом рейтинге — город Видин в Болгарии. Там нормы превышены в течение 160 дней в году.
На третьем месте оказался Краков, в котором также нормы загрязнения воздуха были превышены более 160 дней в году.
Авторы отчета отмечают, что превышение норм происходит также в таких странах, как Франция и Испания.
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Мариуш Горчица с Верховной палаты контроля в Кракове отметил, что в случае Польши главной причиной являются так называемые низкие выбросы, то есть зимнее отопление домохозяйств. Он подчеркнул, что к загрязнению приводит низкое качество топлива и использования отопительных приборов плохого качества. Это тоже связано с явлением, называют энергетической бедностью: многие лица не имеют средств на приобретение лучших приборов и качественного топлива.
Одним из требований Верховной палаты контроля является введение единой для всего Европейского Союза системы предупреждения о превышении норм загрязнения.
Ранее УНН сообщал, что в Украине создадут новую систему осуществления государственного мониторинга атмосферного воздуха.