Дітей із розумовою відсталістю виявили у районах зі забрудненим повітрям

Проаналізувавши вибірку з більш ніж 18 тисяч британських дітей, що народилися з 2000 по 2002 рік, дослідники прийшли до висновку, що погане середовище може посилити розвиток їх проблем зі здоров’ям.

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За даними ВООЗ у 2012 році близько 12 мільйонів смертей на планеті були викликані впливом нездорового навколишнього середовища. Одним з основних факторів ризику для здоров’я, пов’язаних із навколишнім середовищем, вважається забруднення повітря. Основними його джерелами є печі, транспорт, промислові підприємства та лісові пожежі. За даними ВООЗ у 2012 році близько 7 мільйонів осіб померли через забруднення повітря і пов’язаних із ним захворювань.

Вчені під керівництвом Еріка Емерсона з Ланкастерського університету вирішили перевірити, як забруднення повітря в деяких районах Великої Британії пов’язано з появою у дітей розумової відсталості — затримки у розвитку, яка є або вродженою, або розвивається в ранньому віці. Для цього вони скористалися даними, зібраними під час довгострокового проекту Millennium Cohort Study, у рамках якого щорічно оновлюється інформація про життя та здоров’я 18 тисяч 818 дітей, що народилися на території Сполученого Королівства з 2000 по 2002 рік.

Спираючись на дані стандартизованих когнітивних тестів, вчені виділили 647 дітей із розумовою відсталістю. Проаналізувавши дані про навколишнє середовище в районах проживання дітей у різному віці, вони з’ясували, що діти із когнітивними порушеннями на 33 відсотки частіше живуть у районах із підвищеним рівнем вихлопів дизельного палива, на 30 відсотків частіше в районах із високим рівнем оксиду азоту та монооксиду вуглецю і на 17 відсотків частіше в районах із підвищеним вмістом у повітрі оксиду сірки.

Варто зазначити, що використовувати отримані результати для побудови висновку про те, що розумова відсталість розвивається під впливом забруднень навколишнього середовища, не можна. Проте, автори стверджують, що забруднення повітря може негативно вплинути на здоров’я дітей із когнітивними порушеннями: відомо, що люди із розумовою відсталістю рідше спостерігаються у лікарів не дивлячись на підвищений ризик розвитку деяких захворювань, а також живуть у середньому на 16 років менше.

Як раніше інформував УНН, за останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%.