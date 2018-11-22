Детей с умственной отсталостью обнаружили в районах с загрязненным воздухом

Проанализировав выборку из более 18 тысяч британских детей, родившихся с 2000 по 2002 год, исследователи пришли к выводу, что плохая среда может усилить развитие их проблем со здоровьем.

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По данным ВОЗ в 2012 году около 12 миллионов смертей на планете были вызваны воздействием нездоровой окружающей среды. Одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой, считается загрязнение воздуха. Основными его источниками являются печи, транспорт, промышленные предприятия и лесные пожары. По данным ВОЗ в 2012 году порядка 7 миллионов человек умерли из-за загрязнения воздуха и связанных с ним заболеваний.

Ученые под руководством Эрика Эмерсона из Ланкастерского университета решили проверить, как загрязнение воздуха в некоторых районах Великобритании связано с появлением у детей умственной отсталости — задержки в развитии, которая является либо врожденной, либо развивается в раннем возрасте. Для этого они воспользовались данными, собранными в ходе долгосрочного проекта Millennium Cohort Study, в рамках которого ежегодно обновляется информация о жизни и здоровье 18818 детей, родившихся на территории Великобритании с 2000 по 2002 год.

Опираясь на данные стандартизированных когнитивных тестов, ученые выделили 647 детей с умственной отсталостью. Проанализировав данные об окружающей среде в районах проживания детей в разном возрасте, они выяснили, что дети с когнитивными нарушениями на 33 процента чаще живут в районах с повышенным уровнем выхлопов дизельного топлива, на 30 процентов чаще в районах с высоким уровнем оксида азота и монооксида углерода и на 17 процентов чаще в районах с повышенным содержанием в воздухе оксида серы.

Стоит отметить, что использовать полученные результаты для построения вывода о том, что умственная отсталость развивается под воздействием загрязнений окружающей среды, нельзя. Тем не менее, авторы утверждают, что загрязнение воздуха может негативно повлиять на здоровье детей с когнитивными нарушениями: известно, что люди с умственной отсталостью реже наблюдаются у врачей несмотря на повышенный риск развития некоторых заболеваний, а также живут в среднем на 16 лет меньше.

Как ранее информировал УНН, за последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%.