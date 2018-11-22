Детей с умственной отсталостью обнаружили в районах с загрязненным воздухом

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93128 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105039 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140344 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137740 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132953 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126699 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165492 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 46693 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27479 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 18260 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24619 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 30867 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130242 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165494 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176042 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187065 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140344 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101814 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106200 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108904 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108409 просмотра
Актуальное
Детей с умственной отсталостью обнаружили в районах с загрязненным воздухом

Детей с умственной отсталостью обнаружили в районах с загрязненным воздухом

Киев  •  УНН

 • 9304 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ученые выяснили, что дети с умственной отсталостью чаще своих сверстников проживают в районах с загрязнением воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на N+1.

Проанализировав выборку из более 18 тысяч британских детей, родившихся с 2000 по 2002 год, исследователи пришли к выводу, что плохая среда может усилить развитие их проблем со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Токсический смог окутал индийскую столицу Нью-Дели

По данным ВОЗ в 2012 году около 12 миллионов смертей на планете были вызваны воздействием нездоровой окружающей среды. Одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой, считается загрязнение воздуха. Основными его источниками являются печи, транспорт, промышленные предприятия и лесные пожары. По данным ВОЗ в 2012 году порядка 7 миллионов человек умерли из-за загрязнения воздуха и связанных с ним заболеваний.

Ученые под руководством Эрика Эмерсона из Ланкастерского университета решили проверить, как загрязнение воздуха в некоторых районах Великобритании связано с появлением у детей умственной отсталости — задержки в развитии, которая является либо врожденной, либо развивается в раннем возрасте. Для этого они воспользовались данными, собранными в ходе долгосрочного проекта Millennium Cohort Study, в рамках которого ежегодно обновляется информация о жизни и здоровье 18818 детей, родившихся на территории Великобритании с 2000 по 2002 год.

Опираясь на данные стандартизированных когнитивных тестов, ученые выделили 647 детей с умственной отсталостью. Проанализировав данные об окружающей среде в районах проживания детей в разном возрасте, они выяснили, что дети с когнитивными нарушениями на 33 процента чаще живут в районах с повышенным уровнем выхлопов дизельного топлива, на 30 процентов чаще в районах с высоким уровнем оксида азота и монооксида углерода и на 17 процентов чаще в районах с повышенным содержанием в воздухе оксида серы.

Стоит отметить, что использовать полученные результаты для построения вывода о том, что умственная отсталость развивается под воздействием загрязнений окружающей среды, нельзя. Тем не менее, авторы утверждают, что загрязнение воздуха может негативно повлиять на здоровье детей с когнитивными нарушениями: известно, что люди с умственной отсталостью реже наблюдаются у врачей несмотря на повышенный риск развития некоторых заболеваний, а также живут в среднем на 16 лет меньше.

Как ранее информировал УНН, за последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы