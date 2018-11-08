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Токсичний смог огорнув індійську столицю Нью-Делі

Токсичний смог огорнув індійську столицю Нью-Делі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Токсичний смог у четвер огорнув столицю Індії, і чистота повітря впала до небезпечних рівнів після того, як десятки тисяч людей запустили безліч феєрверків на головному індійському фестивалі Дівалі, передає УНН з посиланням на AP.

На території шкіл, закритих на вихідні, залишилось багато маленьких дітей, рятуючись від небезпечного рівня забруднення в Нью-Делі, який піднявся до рівня 681 балів з 200 балів напередодні, повідомило посольство США в четвер.

Ці показники у 20 разів перевищують норму, визнану безпечною Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і може серйозно погіршити захворювання серця чи легень, пише видання.

Індійський інститут з метеорології заявив, що забруднення розсіється протягом двох-трьох днів завдяки збільшенню швидкості вітру.

Як повідомляв УНН, у Європі забруднення повітря продовжує перевищувати норми, встановлені Європейським Союзом та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відповідно до оновлених даних.

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