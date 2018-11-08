Токсический смог окутал индийскую столицу Нью-Дели

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115692 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153926 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147436 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128908 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173382 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Токсический смог окутал индийскую столицу Нью-Дели

Токсический смог окутал индийскую столицу Нью-Дели

Киев  •  УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Токсический смог в четверг окутал столицу Индии, и чистота воздуха упала до опасных уровней после того, как десятки тысяч людей запустили множество фейерверков на главном индийском фестивале Дивали, передает УНН со ссылкой на AP.

На территории школ, закрытых на выходные, осталось много маленьких детей, спасаясь от опасного уровня загрязнения в Нью-Дели, который поднялся до уровня 681 баллов с 200 баллов накануне, сообщило посольство США в четверг.

Эти показатели в 20 раз превышают норму, признанную безопасной Всемирной организацией здравоохранения, и может серьезно ухудшить заболевания сердца или легких, пишет издание.

Индийский институт по метеорологии заявил, что загрязнение рассеется в течение двух-трех дней благодаря увеличению скорости ветра.

Как сообщал УНН, в Европе загрязнение воздуха продолжает превышать нормы, установленные Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с обновленными данными.

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