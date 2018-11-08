Токсический смог окутал индийскую столицу Нью-Дели
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Токсический смог в четверг окутал столицу Индии, и чистота воздуха упала до опасных уровней после того, как десятки тысяч людей запустили множество фейерверков на главном индийском фестивале Дивали, передает УНН со ссылкой на AP.
На территории школ, закрытых на выходные, осталось много маленьких детей, спасаясь от опасного уровня загрязнения в Нью-Дели, который поднялся до уровня 681 баллов с 200 баллов накануне, сообщило посольство США в четверг.
Эти показатели в 20 раз превышают норму, признанную безопасной Всемирной организацией здравоохранения, и может серьезно ухудшить заболевания сердца или легких, пишет издание.
Индийский институт по метеорологии заявил, что загрязнение рассеется в течение двух-трех дней благодаря увеличению скорости ветра.
Как сообщал УНН, в Европе загрязнение воздуха продолжает превышать нормы, установленные Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с обновленными данными.