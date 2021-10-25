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У Токіо вперше за 11 місяців скасували обмеження для закладів громадського харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Токіо з 25 жовтня, вперше за майже 11 місяців, скасовані коронавірусні обмеження для тих закладів громадського харчування, які відповідають підвищеним вимогам про санітарні норми, про це повідомляє NHK, раніше про це писало Asahi Shimbun, передає УНН.

У Токіо вперше за 11 місяців скасували обмеження для закладів громадського харчування

Деталі

Разом з тим, ресторани без наявності сертифікатів знову зможуть працювати без обмеження за часом і продавати алкоголь, його продаж дозволений до 21:00. Влада також закликала розміщувати не більше чотирьох осіб за одним столом, а в разі розміщення п’яти і більшого числа людей за одним столом, переконатися в тому, що вони щеплені від COVID-19.

Санітарні вимоги включають, зокрема, вимоги встановити бар’єри між столиками і відвідувачами.

COVID-сертифікати для ресторанів

За даними Asahi, з 120 тис. токійських ресторанів і барів станом на 22 жовтня сертифікат отримали близько 102 тис. закладів — близько 80%. Разом з Токіо обмеження для закладів громадського харчування з 25 жовтня знімають влади міста Осаки і трьох префектур — Сайтама, Канагави і Тіби.

Нагадаємо

Раніше введені правила передбачали заборону для всіх закладів громадського харчування продавати алкоголь, працювати вони могли лише до 20:00 за місцевим часом.

24 жовтня в Токіо за добу було виявлено 19 хворих коронавірусом — найменше число нових пацієнтів за весь рік, ніхто з хворих не помер. Кількість нових виявлених хворих щодня падає, попередній рекорд був поставлений 18 жовтня тоді виявили 29 нових пацієнтів, зазначає Asahi Simbun.

Наприкінці вересня Японія скасувала надзвичайний стан через COVID-19 по всій країні.

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