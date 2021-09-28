Японія скасовує надзвичайний стан через COVID-19 по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Уже наприкінці цього тижня Японія скасує режим надзвичайного стану, запроваджений для боротьби з коронавірусом, у всіх регіонах країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
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Видання пише, що Японія не має наміру продовжувати обмежувальні заходи, оскільки темпи зараження йдуть на спад, і всі зусилля влади будуть спрямовані на відновлення економіки.
Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга сьогодні сказав, що дія режиму НС закінчиться в четвер, і COVID-обмеження поступово послаблятимуть, "щоб відновити повсякденне життя, попри існування вірусу". Він сказав, що уряд готує більше тимчасових медичних установ для лікування COVID-19 і продовжить вакцинацію, щоб підготуватися до будь-якого повторного сплеску захворюваності в майбутньому.
Так, у вівторок офіційні особи, відповідальні за заходи із боротьби з коронавірусом, отримали схвалення експертів за умови, що ослаблення обмежень буде поступовим.
Скасування режиму надзвичайної ситуації по всій державі буде в Японії вперше з квітня. Уряд готується до пом'якшення обмежень за допомогою впровадження паспортів вакцинації.
Водночас деякі експерти хотіли, щоб надзвичайний стан у 19 регіонах з 27 було спочатку було змінено на "квазі-надзвичайний", щоб запобігти швидкому відновленню поширення інфекції.
Нагадаємо
Японія продовжила режим НС до 30 вересня, оскільки система охорони здоров'я відчувала серйозне навантаження, попри те, що кількість нових випадків зараження трохи знизилася.
Через режиму НС у країні скорочували робочі години ресторанів і барів, а також заборонили продавати алкоголь.