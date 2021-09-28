Япония отменяет чрезвычайное положение из-за COVID-19 по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Уже в конце этой недели Япония отменит режим чрезвычайного положения, введенный для борьбы с коронавирусом, во всех регионах страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Детали
Издание пишет, что Япония не намерена продлевать ограничительные меры, поскольку темпы заражения идут на убыль, и все усилия властей будут направлены на восстановление экономики.
Премьер-министр страны Ёсихиде Суга сегодня сказал, что действие режима ЧП закончится в четверг, и COVID-ограничения будут постепенно ослаблять, "чтобы восстановить повседневную жизнь, несмотря на существование вируса". Он сказал, что правительство готовит больше временных медицинских учреждений для лечения COVID-19 и продолжит вакцинацию, чтобы подготовиться к любому повторному всплеску заболеваемости в будущем.
Так, во вторник официальные лица, ответственные за мероприятия по борьбе с коронавирусом, получили одобрение экспертов при условии, что ослабление ограничений будет постепенным.
Отмена режима чрезвычайной ситуации по всей стране будет в Японии впервые с апреля. Правительство готовится к смягчению ограничений с помощью внедрения паспортов вакцинации.
В то же время некоторые эксперты хотели, чтобы чрезвычайное положение в 19 регионах из 27 было сначала изменено на "квази-чрезвычайное", чтобы предотвратить быстрое возобновление распространения инфекции.
Напомним
Япония продлила режим ЧП до 30 сентября, поскольку система здравоохранения испытывала серьезную нагрузку, несмотря на то, что количество новых случаев заражения немного снизилось.
Из-за режима ЧП в стране сокращали рабочие часы ресторанов и баров, а также запретили продавать алкоголь.