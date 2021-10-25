В Токио впервые за 11 месяцев отменили ограничения для заведений общественного питания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Токио с 25 октября, впервые за почти 11 месяцев, отменены коронавирусные ограничения для тех заведений общественного питания, которые соответствуют повышенным требованиям о санитарных нормах, об этом сообщает NHK, раньше об этом писало Asahi Shimbun, передает УНН.
Детали
Вместе с тем, рестораны без наличия сертификатов снова смогут работать без ограничения по времени и продавать алкоголь, его продажа разрешена до 21:00. Власти также призвали размещать не более четырех человек за одним столом, а в случае размещения пяти и большего числа людей за столом, убедиться в том, что они привиты от COVID-19.
Санитарные требования включают, в частности, требования установить барьеры между столиками и посетителями.
COVID-сертификаты для ресторанов
По данным Asahi, из 120 тыс. токийских ресторанов и баров состоянию на 22 октября сертификат получили около 102 тыс. заведений — около 80%. Вместе с Токио ограничения для заведений общественного питания с 25 октября снимают власти города Осаки и трех префектур — Сайтама, Канагавы и Тибы.
Напомним
Ранее введенные правила предусматривали запрет для всех заведений общественного питания продавать алкоголь, работать они могли только до 20:00 по местному времени.
24 октября в Токио за сутки было выявлено 19 больных коронавирусом — наименьшее число новых пациентов за весь год, никто из больных не умер. Количество новых выявленных больных ежедневно падает, предыдущий рекорд был поставлен 18 октября, тогда обнаружили 29 новых пациентов, отмечает Asahi Simbun.
В конце сентября Япония отменила чрезвычайное положение из-за COVID-19 по всей стране.