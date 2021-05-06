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У ТКГ розповіли, чому позачергового засідання щодо Донбасу не буде

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Представник Донецька в українській делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ не відбудеться. Він вважає, що російська сторона “не піде на такий крок” на фоні останніх обстрілів та порушення режиму тиші. Про це Гармаш сказав в ефірі "Україна 24", пише УНН.

Цитата

"На жаль, майже щодня гинуть бійці, і ця ситуація, на жаль, "нормальна", коли режим тиші не дотримується. Не знаю, чи розглядається варіант скликання підгрупи з безпеки, але сумніваюся, що російська сторона піде на такий крок", — сказав він.

Деталі

За словами Гармаша, на зустрічі не зміг би бути присутнім і представник ОБСЄ.

"Знову таки, місія ОБСЄ, яка організовує цю роботу... Посол Чевік, наприклад, на останньому засіданні ТКГ попередив, що його не буде в Україні, він буде пересуватися в період до 18 травня, поки у нас буде чергова зустріч ТКГ. Думаю, навряд чи буде висловлюватися Україною пропозиція скликати позачергову підгрупу з безпеки", — сказав він.

Контекст

20 квітня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому всі сторони вітали ініціативу встановлення Великоднього перемир’я.

Як заявив спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, на засіданні ТКГ спільної заяви ухвалено не було.

5 травня окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області, де перебували понад 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію.

У поліції кваліфікували обстріл окупантами лікарні для хворих на коронавірус на Донеччині як теракт.

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