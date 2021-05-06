В ТКГ рассказали, почему внеочередного заседания по Донбассу не будет

КИЕВ. 6 мая. УНН. Представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ не будет. Он считает, что российская сторона "не пойдет на такой шаг" на фоне последних обстрелов и нарушения режима тишины. Об этом Гармаш сказал в эфире "Украина 24", пишет УНН.