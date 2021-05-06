В ТКГ рассказали, почему внеочередного заседания по Донбассу не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ не будет. Он считает, что российская сторона "не пойдет на такой шаг" на фоне последних обстрелов и нарушения режима тишины. Об этом Гармаш сказал в эфире "Украина 24", пишет УНН.
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"К сожалению, почти ежедневно погибают бойцы, и эта ситуация, к сожалению, "нормальная", когда режим тишины не соблюдается. Не знаю, рассматривается ли вариант созыва подгруппы по безопасности, но сомневаюсь, что российская сторона пойдет на такой шаг", - сказал он.
Детали
По словам Гармаша, на встрече не смог бы присутствовать и представитель ОБСЕ.
"Опять же, миссия ОБСЕ, которая организует эту работу ... Посол Чевик, например, на последнем заседании ТКГ предупредил, что его не будет в Украине, он будет передвигаться в период до 18 мая, пока у нас будет очередная встреча ТКГ. Думаю вряд ли будет высказываться Украиной предложение созвать внеочередную подгруппу по безопасности", - сказал он.
Контекст
20 апреля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором все стороны приветствовали инициативу установления Пасхального перемирия.
Как заявил спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, на заседании ТКГ совместного заявления принято не было.
5 мая оккупанты обстреляли больницу в Красногоровке Донецкой области, где находились более 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.
В полиции квалифицировали обстрел оккупантами больницы для больных коронавирусом в Донецкой области как теракт.