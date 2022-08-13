У тимчасово окупованому Мелітополі сталася "бавовна" - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Мелітополі під час повітряної тривоги було чутно гучний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.
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«Сьомий день поспіль наші сили спротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні», – повідомив Федоров.
Деталі
Telegram-канали повідомляють про вибухи в окупованих населених пунктах: Чаплинка (де розташований аеродром окупантів), Нижні Сорогози, Велика Благовіщенка.
За неофіційною інформацією, у Мелітополі сталося попадання у військкомат, де перебували росіяни.
Нагадаємо
В середу в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією - горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили російські загарбники.