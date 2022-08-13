Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок" - мэр

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«Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости об очередных потерях русни», – сообщил Федоров.

Детали

Telegram-каналы сообщают о взрывах в оккупированных населенных пунктах: Чаплинка (где расположен аэродром оккупантов), Нижние Сорогозы, Великая Благовещенка.

По неофициальной информации, в Мелитополе произошло попадание в военкомат, где находились россияне.

Напомним

В среду во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительной информации - горело здание сервисного центра МВД, которое захватили российские захватчики.