У Тихому океані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сейсмологи зафіксували в середу землетрус магнітудою 6,6 в південно-східній частині Тихого океану. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
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За її даними, епіцентр знаходився в 3 251 км на північний захід від чилійського міста Вальдівія (населення близько 133 тис. чоловік). Осередок залягав на глибині 10 км.
Інформація про загрозу цунамі не надходило.
Нагадаємо
В першій половині травня землетрус магнітудою 5,7 було зареєстровано в середу в Тихому океані біля берегів Філіппін.