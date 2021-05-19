У Тихому океані стався потужний землетрус

Деталі

За її даними, епіцентр знаходився в 3 251 км на північний захід від чилійського міста Вальдівія (населення близько 133 тис. чоловік). Осередок залягав на глибині 10 км.

Інформація про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо

В першій половині травня землетрус магнітудою 5,7 було зареєстровано в середу в Тихому океані біля берегів Філіппін.