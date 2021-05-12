Біля берегів Філіппін стався потужний землетрус

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Епіцентр стихії знаходився на відстані 2 км на північний захід від міста Батангас, в якому проживають близько 237 тис. людей. Осередок землетрусу залягав на глибині 133 км.

Повідомлення про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо

Дослідниками було встановлено, що вулкани на Марсі все ще можуть бути активними.