Вчені дослідили, що вулкани на Марсі все ще можуть бути активними

Деталі

Як зазначив науковий співробітник Інституту планетарних наук Девід Ховард, свідчення вулканічної активності на Марсі вказує на те, що виверження тут могли відбуватися ще 50 тисяч років тому, що створювало умови для підтримки мікробного життя на планеті.

Як передає відомство, команда вчених знайшла наймолодше на Марсі свідчення вивержень в регіоні, який називається Рівнина Елізій.

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“Це темні відкладення, які покривають площу трохи більшу за Вашингтон. У них висока теплова інерція, вони включають в себе багатий піроксеном матеріал з високим вмістом кальцію і вони симетрично розташовані навколо системи тріщин Рівнини Елізій. Відкладення схожі на темні плями на Місяці і Меркурії, які, імовірно, з'явилися в результаті вивержень. Ймовірно, це наймолодше вулканічне відкладення на Марсі. Якби зібрали всю історію планети в один день, воно сталося б в останню секунду”, - заявив Ховард.

Регіон з цими відкладеннями розташований в 1800 кілометрах від станції InSight, якій вдалося зареєструвати кілька землетрусів в цьому регіоні. Вчені вважають, що ймовірно, вулканічна активність на Марсі все ще збереглася.

Доповнення

Як заявив керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, підкорення Марса потребуватиме людських жертв.



