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Ілон Маск очікує, що підкорення Марса потребуватиме людських жертв

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підкорення Марса потребуватиме людських жертв, проте нестачі в добровольцях для такого небезпечної, але захоплюючої пригоди немає. Про це розповів підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск в інтерв’ю телекомпанії CNN, фрагмент якого був опублікований в понеділок, передає УНН.

Цитата

“Очевидно, що багато помруть спочатку. Дістатися туди непросто, — сказав він. — Так, це не для кожного. Ми нікого не змушуємо туди вирушати, все на добровільних засадах”. Маск додав, що, незважаючи на явну небезпеку, охочих взяти участь в польоті більше, ніж потрібно.

Деталі

Глава SpaceX зазначив, що, на його думку, людству необхідно стати видом, що мешкають на різних планетах, оскільки завжди будуть загрози існуванню, проконтролювати які повністю неможливо. “Наприклад, може початися третя світова війна”, — припустив він.

“Це буде гарна пригода і вражаючий досвід, — продовжив підприємець. — Так, можна померти. Буде дуже незручно, і їжа, ймовірно, буде не дуже гарною, і інші подібні речі. Але якщо вас приваблює важка і небезпечна, але вражаюча пригода, то Марс — дуже вдале для нього місце”.

Контекст

Компанія SpaceX розробляє космічний корабель Starship, розрахований на 100 осіб, для польотів на Марс. Відправити його до планети вдасться до 2030 року, вважає Маск.

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