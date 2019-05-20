Стало відомо, коли відбудеться пілотований політ на Марс

“Місяць є полігоном для реалізації місії на Марс. Пілотований політ на супутник Землі запланований вже на 2024 рік”, — зазначає директор NASA Джим Брайденстайн.

Водночас учені з американського Інституту науково-технічної політики, стверджують, що реалізації космічної місії на Марс перешкоджають не лише технічні, наукові чи бюджетні питання, а й психологічні, тобто чи зможе людина два роки витримати у повній ізоляції. Ще однією перепоною є не існуючі методи використання марсіанських ресурсів для вилучення води, кисню і палива, необхідних для життя людей на червоній планеті. Їх мають розробити й випробувати до кінця цього десятилітня на Місяці. Тож науковці припускають, що реалістичним для польоту на Марс буде 2039 рік.

Як повідомляв УНН, NASA вибрало 11 компаній для виробництва прототипів апаратів для висадки на Місяць.



Нагадаємо, раніше адміністрація США прийняла рішення почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу, на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити висадку на Місяць до 2024 року, а відправити астронавтів на Марс орієнтовно в середини 2030-х років.



