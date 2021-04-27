Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует человеческих жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах для такого опасного, но захватывающего приключения нет. Об этом рассказал предприниматель, руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого был опубликован в понедельник, передает УНН.
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“Очевидно, что многие умрут сначала. Добраться туда непросто, — сказал он. — Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольных началах”. Маск добавил, что, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.
Детали
Глава SpaceX отметил, что, по его мнению, человечеству необходимо стать видом, обитающих на разных планетах, поскольку всегда будут угрозы существованию, проконтролировать которые полностью невозможно. “Например, может начаться третья мировая война”, — предположил он.
“Это будет хорошое приключение и впечатляющий опыт, — продолжил предприниматель. — Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и другие подобные вещи. Но если вас привлекает тяжелое и опасное, но впечатляющее приключение, то Марс — очень удачное для него место”.
Контекст
Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс. Отправить его к планете удастся к 2030 году, считает Маск.