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Ученые выяснили, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными

Ученые выяснили, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными

Киев  •  УНН

 • 38991 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Исследователями установлено, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными. Об этом говорится на сайте Phys.org, пишет УНН.

Детали

Как отметил научный сотрудник Института планетарных наук Дэвид Ховард, свидетельство вулканической активности на Марсе указывает на то, что извержение здесь могли происходить еще 50 тысяч лет назад, что создавало условия для поддержания микробной жизни на планете.

Как передает ведомство, команда ученых нашла самое молодое на Марсе свидетельство извержений в регионе, который называется Равнина Элизий.

Цитата:

"Это темные отложения, которые покрывают площадь чуть превышающую Вашингтон. У них высокая тепловая инерция, они включают в себя богатый пироксеном материал с высоким содержанием кальция и они симметрично расположены вокруг системы трещин Равнины Элизий. Отложения похожи на темные пятна на Луне и Меркурии, которые, вероятно, появились в результате извержений. Вероятно, это самое молодое вулканическое отложение на Марсе. Если бы собрали всю историю планеты в один день, оно произошло бы в последнюю секунду", - заявил Ховард.

Регион с этими отложениями расположен в 1800 километрах от станции InSight, которой удалось зарегистрировать несколько землетрясений в этом регионе. Ученые считают, что вероятно, вулканическая активность на Марсе все еще сохранилась.

Дополнение

Как заявил руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, покорение Марса потребует человеческих жертв.

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