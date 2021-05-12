У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океане у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Детали
Эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к юго-западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.
Сообщение об угрозе цунами не поступало.
Напомним
Исследователями было установлено, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными.