В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 6,6 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Детали
По ее данным, эпицентр находился в 3251 км к юго-западу от чилийского города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступало.
Напомним
В первой половине мая землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океанеу берегов Филиппин.