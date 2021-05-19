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В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 6,6 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Детали

По ее данным, эпицентр находился в 3251 км к юго-западу от чилийского города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступало.

Напомним

В первой половине мая землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океанеу берегов Филиппин.

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