У Тбілісі сьогодні відбудеться акція за звільнення Саакашвілі

Цитата

"Сьогодні, о 18:00 на площі Свободи в Тбілісі акція за звільнення Михайла Саакашвілі", написала вона на трьох мовах - українській, російській і грузинській.

Додамо

Слід зазначити, що в день арешту Саакашвілі був опублікований відеозапис, в якому Саакашвілі і депутат Верховної Ради України Ліза Ясько повідомили про створення сім'ї.

Контекст

1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий в Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.



Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросив керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.