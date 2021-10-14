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У Тбілісі сьогодні відбудеться акція за звільнення Саакашвілі

У Тбілісі сьогодні відбудеться акція за звільнення Саакашвілі

Київ • УНН

 • 19648 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Народний депутат України Єлизавета Ясько в Facebook анонсувала акцію за звільнення Михайла Саакашвілі, яка пройде сьогодні в Тбілісі, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, о 18:00 на площі Свободи в Тбілісі акція за звільнення Михайла Саакашвілі", написала вона на трьох мовах - українській, російській і грузинській.

Додамо

Слід зазначити, що в день арешту Саакашвілі був опублікований відеозапис, в якому Саакашвілі і депутат Верховної Ради України Ліза Ясько повідомили про створення сім'ї.

Контекст

1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий в Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросив керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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