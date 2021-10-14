В Тбилиси сегодня состоится акция за освобождение Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Народный депутат Украины Елизавета Ясько в Facebook анонсировала акцию за освобождение Михаила Саакашвили, которая пройдет сегодня в Тбилиси, передает УНН.
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“Сегодня, в 18:00 на площади Свободы в Тбилиси акция за освобождение Михаила Саакашвили”, написала она на трех языках — украинском, русском и грузинском.
Добавим
Следует отметить, что в день ареста Михеила Саакашвили была опубликована видеозапись, в котором Михеил Саакашвили и депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько сообщили о создании семьи.
Контекст
1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.
После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.
Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.
4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.
Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.