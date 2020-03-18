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У Таїланді розробили експрес-тест, що визначає наявність коронавіруса в організмі за 30 хвилин

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Тайські вчені з Інституту науки і технологій Відьясірімедхі (VISTEC) розробили експрес-тест на виявлення в організмі людини інфекції коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє УНН спираючись на дані газети Bangkok Post та MHTai.

Зазначається, що клінічні випробування цього експрес-тесту планується почати в наступному місяці.

За даними дослідницької групи, новий аналіз здатний надати результат через 30-45 хвилин. Викладач факультету біомолекулярної науки і техніки Чаясіт Уттамапінант зазначив, що для запланованих випробувань готуються виробляти до 4 тис. експрес-тестів щодня. Вартість кожного з них складе приблизно 475 батів (15 доларів).

У свою чергу управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів королівства рекомендує не купувати тести на коронавірус, що продаються в інтернеті, оскільки жоден з них не був сертифікований владою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилась до 200 тис., померлих — майже 8 тис. осіб

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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