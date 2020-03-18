В Таиланде разработали экспресс-тест, определяющий наличие коронавируса в организме за 30 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC) разработали экспресс-тест на выявление в организме человека инфекции коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН опираясь на данные газеты Bangkok Post и MHTai.
Отмечается, что клинические испытания этого экспресс-теста планируется начать в следующем месяце.
По данным исследовательской группы, новый анализ способен предоставить результат через 30-45 минут. Преподаватель факультета биомолекулярной науки и техники Чаясит Уттамапинант отметил, что для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит примерно 475 батов (15 долларов).
В свою очередь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, которые продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 200 тыс., умерших — почти 8 тыс. человек
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.