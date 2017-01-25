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У Татарстані знищили терористичну групу, яка планувала теракти на авіазаводі

Київ • УНН

 • 9148 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронні органи Татарстану в Росії припинили діяльність групи, яка планувала теракти в республіці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ республіки Артем Хохорін, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Спільно зі співробітниками ФСБ ми нанесли ще кілька болючих ударів по забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”, — сказав він.

За його словами, головним їхнім об'єктом був Казанський авіаційний завод.

Наразі порушено 13 кримінальних справ стосовно 30 членів організації. Серед них — учасниця жіночого осередку в Альметьєвську і група уродженців Татарстану, які проживають в Швеції.

Усі вони, за словами А.Хохоріна, пропагують радикальні дії для російськомовної аудиторії інтернету.

Міністр зазначив, що в Татарстані виявили канал фінансування терористичної діяльності.

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