У Татарстані знищили терористичну групу, яка планувала теракти на авіазаводі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронні органи Татарстану в Росії припинили діяльність групи, яка планувала теракти в республіці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ республіки Артем Хохорін, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Спільно зі співробітниками ФСБ ми нанесли ще кілька болючих ударів по забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”, — сказав він.
За його словами, головним їхнім об'єктом був Казанський авіаційний завод.
Наразі порушено 13 кримінальних справ стосовно 30 членів організації. Серед них — учасниця жіночого осередку в Альметьєвську і група уродженців Татарстану, які проживають в Швеції.
Усі вони, за словами А.Хохоріна, пропагують радикальні дії для російськомовної аудиторії інтернету.
Міністр зазначив, що в Татарстані виявили канал фінансування терористичної діяльності.