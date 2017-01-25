В Татарстане уничтожили террористическую группу, которая планировала теракты на авиазаводе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранительные органы Татарстана в России прекратили деятельность группы, которая планировала теракты в республике. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Совместно с сотрудниками ФСБ мы нанесли еще несколько болезненных ударов по запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", - сказал он.
По его словам, главным их объектом был Казанский авиационный завод.
Возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 членов организации. Среди них - участница женского отделения в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции.
Все они, по словам А.Хохорина, пропагандируют радикальные действия для русскоязычной аудитории интернета.
Министр отметил, что в Татарстане обнаружили канал финансирования террористической деятельности.