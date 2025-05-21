У Сирії здійснено атаку на російські блокпости біля стратегічної авіабази Хмеймім: що відомо
Київ • УНН
Невідомі озброєні люди атакували російські військові блокпости навколо авіабази Хмеймім. Сирійський центр моніторингу повідомив про безпрецедентну напруженість в районі.
У Сирії невідомі озброєні люди атакували кілька російських військових блокпостів навколо авіабази Хмеймім у сільській місцевості у західній Латакії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве агентство ANHA.
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У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що в районі навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігалася "безпрецедентна напруженість щодо безпеки".
Це вказує на те, що базу атакувала група, ймовірно, має відношення до збройних угруповань, пов’язаних з урядом Дамаска
ЗМІ додає, що авіабаза Хмеймім є стратегічною військовою базою російських військ у Сирії.
Нагадаємо
У квітні тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що росія відхилила запит сирійської влади на передачу експрезидента Башара Асада.
Раніше сирійська влада звернувся до кремля з проханням передати Асада в обмін на збереження російської військової присутності у країні.
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