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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

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The Guardian

У Сирії здійснено атаку на російські блокпости біля стратегічної авіабази Хмеймім: що відомо

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Невідомі озброєні люди атакували російські військові блокпости навколо авіабази Хмеймім. Сирійський центр моніторингу повідомив про безпрецедентну напруженість в районі.

У Сирії здійснено атаку на російські блокпости біля стратегічної авіабази Хмеймім: що відомо

У Сирії невідомі озброєні люди атакували кілька російських військових блокпостів навколо авіабази Хмеймім у сільській місцевості у західній Латакії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве агентство ANHA.

Деталі

У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що в районі навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігалася "безпрецедентна напруженість щодо безпеки".

Це вказує на те, що базу атакувала група, ймовірно, має відношення до збройних угруповань, пов’язаних з урядом Дамаска

- йдеться у статті.

ЗМІ додає, що авіабаза Хмеймім є стратегічною військовою базою російських військ у Сирії.

Нагадаємо

У квітні тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що росія відхилила запит сирійської влади на передачу експрезидента Башара Асада.

Раніше сирійська влада звернувся до кремля з проханням передати Асада в обмін на збереження російської військової присутності у країні.

Сирія відмовилася друкувати валюту в росії та шукає нових партнерів17.05.25, 00:32 • 5599 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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