У Сирії здійснено атаку на російські блокпости біля стратегічної авіабази Хмеймім: що відомо

У Сирії невідомі озброєні люди атакували кілька російських військових блокпостів навколо авіабази Хмеймім у сільській місцевості у західній Латакії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве агентство ANHA.

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У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що в районі навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігалася "безпрецедентна напруженість щодо безпеки".

Це вказує на те, що базу атакувала група, ймовірно, має відношення до збройних угруповань, пов’язаних з урядом Дамаска - йдеться у статті.

ЗМІ додає, що авіабаза Хмеймім є стратегічною військовою базою російських військ у Сирії.

Нагадаємо

У квітні тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що росія відхилила запит сирійської влади на передачу експрезидента Башара Асада.

Раніше сирійська влада звернувся до кремля з проханням передати Асада в обмін на збереження російської військової присутності у країні.

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