В Сирии совершено нападение на российские блокпосты возле стратегической авиабазы Хмеймим: что известно

В Сирии неизвестные вооруженные люди атаковали несколько российских военных блокпостов вокруг авиабазы Хмеймим в сельской местности в западной Латакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство ANHA.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в районе вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдалась "беспрецедентная напряженность в отношении безопасности".

Это указывает на то, что базу атаковала группа, вероятно, имеет отношение к вооруженным группировкам, связанным с правительством Дамаска