В Сирии совершено нападение на российские блокпосты возле стратегической авиабазы Хмеймим: что известно
Киев • УНН
Неизвестные вооруженные люди атаковали российские военные блокпосты вокруг авиабазы Хмеймим. Сирийский центр мониторинга сообщил о беспрецедентной напряженности в районе.
В Сирии неизвестные вооруженные люди атаковали несколько российских военных блокпостов вокруг авиабазы Хмеймим в сельской местности в западной Латакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство ANHA.
Детали
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в районе вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдалась "беспрецедентная напряженность в отношении безопасности".
Это указывает на то, что базу атаковала группа, вероятно, имеет отношение к вооруженным группировкам, связанным с правительством Дамаска
СМИ добавляет, что авиабаза Хмеймим является стратегической военной базой российских войск в Сирии.
Напомним
В апреле временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что россия отклонила запрос сирийских властей на передачу экс-президента Башара Асада.
Ранее сирийские власти обратились в кремль с просьбой передать Асада в обмен на сохранение российского военного присутствия в стране.
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