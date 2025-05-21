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В Сирии совершено нападение на российские блокпосты возле стратегической авиабазы Хмеймим: что известно

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Неизвестные вооруженные люди атаковали российские военные блокпосты вокруг авиабазы Хмеймим. Сирийский центр мониторинга сообщил о беспрецедентной напряженности в районе.

В Сирии совершено нападение на российские блокпосты возле стратегической авиабазы Хмеймим: что известно

В Сирии неизвестные вооруженные люди атаковали несколько российских военных блокпостов вокруг авиабазы Хмеймим в сельской местности в западной Латакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство ANHA.

Детали

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в районе вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдалась "беспрецедентная напряженность в отношении безопасности".

Это указывает на то, что базу атаковала группа, вероятно, имеет отношение к вооруженным группировкам, связанным с правительством Дамаска

- говорится в статье.

СМИ добавляет, что авиабаза Хмеймим является стратегической военной базой российских войск в Сирии.

Напомним

В апреле временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что россия отклонила запрос сирийских властей на передачу экс-президента Башара Асада.

Ранее сирийские власти обратились в кремль с просьбой передать Асада в обмен на сохранение российского военного присутствия в стране.

Сирия отказалась печатать валюту в россии и ищет новых партнеров17.05.25, 00:32 • 5597 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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