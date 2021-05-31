У світі могли вакцинувати від COVID-19 вже 12% населення, але досі є прірва між найбагатшими та найбіднішими країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Понад 1,86 мільярда доз вакцини проти COVID-19 вже було введено в 176 країнах світу. Про це свідчать дані моніторингу Bloomberg, передає УНН.
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"Було введено більш 1,86 мільярда доз - цього достатньо для повної вакцинації 12,2% населення світу", - повідомляє видання.
Останній зафіксований показник становив приблизно 32,2 мільйона доз в день.
Зазначається, що хоч і було введено досить доз, щоб повністю вакцинувати 12,2% населення світу, розподіл був нерівномірним.
"Країни і регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами", - сказано у повідомленні.
Вакцинація в Україні
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 125 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,15 мільйона щеплень, за останню добу, 30 травня, з яких - понад 6 тисяч, більшість з них - першою дозою.