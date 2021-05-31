В мире могли вакцинировать от COVID-19 уже 12% населения, но до сих пор есть пропасть между богатыми и бедными странами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Более 1,86 миллиарда доз вакцины против COVID-19 уже было введено в 176 странах мира. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg, передает УНН.
Детали
"Было введено более 1,86 миллиарда доз - этого достаточно для полной вакцинации 12,2% населения мира", - сообщает издание.
Последний зафиксированный показатель составлял примерно 32,2 миллиона доз в день.
Отмечается, что хотя и было введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 12,2% населения мира, распределение было неравномерным.
"Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами", - говорится в сообщении.
Вакцинация в Украине
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 125 000 человек. При этом в целом сделали уже около 1,15 миллиона прививок, за последние сутки, 30 мая, из которых - более 6000, большинство из них - первой дозой.