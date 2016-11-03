У.Супрун розповіла про ситуацію з вакцинацією від грипу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я не може контролювати ситуацію із поставками вакцин від грипу в Україну, так їх закупівля не є державною програмою. Про це під час консультації щодо доступності ліків сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“12 жовтня була зареєстрована одна вакцина від грипу, а 14 жовтня інша. Вакцинація від грипу не закуповується на державні програми. Деякі міста і області закуповують, але це не є державна програма, і завозять їх приватні дистриб’ютори в Україні і продають їх. Ми не маємо впливу коли вони їх привозять і коли проводять реєстрацію. На цей рік вже одна вакцина пройшла реєстрацію через Держлікслужбу і вже з’явилася і аптеках, але було всього 5 тис. доз і їх вже розкупили. Другі мали сьогодні або завтра пройти останню фазу реєстрації. Не знаю скільки їх, бо це не є державна програма і це залежить від дистриб’ютора або виробника”, — сказала У.Супрун.
За її словами, всього в Україну привезли лише 110 тис. доз вакцин, і які були завезені взагалі на замовлення, бо минулого року було куплено лише 50 тис. доз і тому вони не хочуть їх привозити.
Нагадаємо, за словами лікаря, вакцинацію потрібно провести до початку грудня.
Як повідомляв УНН, Україна забезпечена вакцинами більш ніж на 90%.