У.Супрун рассказала о ситуации с вакцинацией от гриппа в Украине

"12 октября зарегистрировали одну вакцину от гриппа, а 14 октября другую. Вакцинация от гриппа закупается по государственным программам. Некоторые города и области закупают, но это не государственная программа, и завозят их частные дистрибьюторы в Украину и продают их. Мы не имеем влияния, когда они их привозят и когда проводят регистрацию. На этот год уже одна вакцина прошла регистрацию через Гослекслужбу и уже появилась в аптеках, но было всего 5 тыс. доз и их уже раскупили. Вторые должны были сегодня или завтра пройти последнюю фазу регистрации. Не знаю сколько их, потому что это не государственная программа и это зависит от дистрибьютора или производителя", - сказала У.Супрун.

По ее словам, всего в Украину привезли только 110 тыс. доз вакцин, которые были завезены вообще на заказ, потому что в прошлом году купили лишь 50 тыс. доз и поэтому они не хотят их привозить.

Напомним, по словам врача, вакцинацию нужно провести до начала декабря.

Как сообщал УНН, Украина обеспечена вакцинами более чем на 90%.