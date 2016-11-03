У.Супрун рассказала о ситуации с вакцинацией от гриппа в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство здравоохранения не может контролировать ситуацию с поставками вакцин от гриппа в Украине, так как их закупка не является государственной программой. Об этом во время консультации по доступности лекарств сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"12 октября зарегистрировали одну вакцину от гриппа, а 14 октября другую. Вакцинация от гриппа закупается по государственным программам. Некоторые города и области закупают, но это не государственная программа, и завозят их частные дистрибьюторы в Украину и продают их. Мы не имеем влияния, когда они их привозят и когда проводят регистрацию. На этот год уже одна вакцина прошла регистрацию через Гослекслужбу и уже появилась в аптеках, но было всего 5 тыс. доз и их уже раскупили. Вторые должны были сегодня или завтра пройти последнюю фазу регистрации. Не знаю сколько их, потому что это не государственная программа и это зависит от дистрибьютора или производителя", - сказала У.Супрун.
По ее словам, всего в Украину привезли только 110 тыс. доз вакцин, которые были завезены вообще на заказ, потому что в прошлом году купили лишь 50 тыс. доз и поэтому они не хотят их привозить.
Напомним, по словам врача, вакцинацию нужно провести до начала декабря.
Как сообщал УНН, Украина обеспечена вакцинами более чем на 90%.