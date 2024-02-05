У Сумах школи переходять на "дистанційку" через грип та ГРВІ
Київ • УНН
У зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, школи міста Суми переходять на дистанційне навчання до 10 лютого, щоб обмежити розповсюдження інфекцій.
Через ГРВІ та грип сумські школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно, передає УНН із посиланням на Сумську міську раду.
"… до кінця тижня (з 6 лютого по 10 лютого) навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сумської МТГ у дистанційному режимі, обмежити проведення масових заходів до нормалізації ситуації (у разі проведення таких забезпечити використання учасниками та організаторами засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Начальник управління охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що наразі на території Сумської міської ТГ спостерігається загострення епідемічної ситуації з захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19. Фіксується зростання кількості нових випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також триває прогресивне збільшення кількості амбулаторних і стаціонарних хворих.
Минулого тижня медики зареєстрували 2670 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 28% більше показників попереднього тижня. Із загальної кількості недужих діти становлять 45% (1206 хворих). Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28. Інтенсивний показник захворюваності становить 999,8 на 100 тисяч населення, що на 31% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу для Сумського району (762,17 на 100 тисяч населення).
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В. о. міського голови Артем Кобзар зазначив, що така ситуація вимагає реагування, аби не допустити подальшого зростання захворюваності, тому члени комісії мають спільно визначитися з протиепідемічними заходами, що допоможуть стримати поширення грипу та ГРВІ.
Додамо
Населенню рекомендовано користуватись у громадських місцях, громадському транспорті засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів, радять дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 м та використовувати засоби індивідуального захисту. На об’єктах господарювання незалежно від форми власності – забезпечити часте протирання поверхонь, яких найчастіше торкаються (дверні ручки, крани, бильця, столи та інше) з застосуванням дезінфектантів.
Керівники лікарень мають забезпечити перепрофілювання відділень закладів охорони здоров’я на випадок зростання кількості хворих на грип, ГРВІ та коронавірусну хворобу COVID-19 відповідно до затверджених планів.