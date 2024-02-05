В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
Киев • УНН
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.
Из-за ОРВИ и гриппа сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно, передает УНН со ссылкой на Сумской городской совет.
"... до конца недели (с 6 февраля по 10 февраля) учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования Сумской ГТГ в дистанционном режиме, ограничить проведение массовых мероприятий до нормализации ситуации (в случае проведения таких обеспечить использование участниками и организаторами средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот)", - говорится в сообщении.
Детали
Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что сейчас на территории Сумской городской ТГ наблюдается обострение эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Фиксируется рост количества новых случаев острых респираторных вирусных инфекций, а также продолжается прогрессивное увеличение количества амбулаторных и стационарных больных.
На прошлой неделе медики зарегистрировали 2670 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19, что на 28% больше показателей предыдущей недели. Из общего количества больных дети составляют 45% (1206 больных). Если с коронавирусной болезнью больных стало меньше: 31 пациент против 41, то больных гриппом стало больше: 68 случаев против 28. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 999,8 на 100 тысяч населения, что на 31% выше среднего уровня интенсивности превышения эпидемического порога для Сумского района (762,17 на 100 тысяч населения).
Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение05 февраль 2024, 14:13 • 18307 просмотров
И. о. городского головы Артем Кобзарь отметил, что такая ситуация требует реагирования, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости, поэтому члены комиссии должны совместно определиться с противоэпидемическими мероприятиями, которые помогут сдержать распространение гриппа и ОРВИ.
Добавим
Населению рекомендовано пользоваться в общественных местах, общественном транспорте средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Субъектам хозяйствования, которые обслуживают посетителей, советуют соблюдать дистанцию между клиентами не менее 1,5 м и использовать средства индивидуальной защиты. На объектах хозяйствования независимо от формы собственности - обеспечить частое протирание поверхностей, которых чаще всего касаются (дверные ручки, краны, перила, столы и прочее) с применением дезинфектантов.
Руководители больниц должны обеспечить перепрофилирование отделений учреждений здравоохранения на случай роста количества больных гриппом, ОРВИ и коронавирусной болезнью COVID-19 в соответствии с утвержденными планами.
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.
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