Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  104984 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104576 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115642 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224854 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329629 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322751 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284659 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278664 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229672 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

В связи с ростом количества случаев гриппа, COVID-19 и других инфекций, школы Винницы продолжат дистанционное обучение для защиты здоровья населения.

Общество •   •  18189 просмотра
Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.

Экономика •   •  22369 просмотра
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

Министр иностранных дел Турции обсудил рост напряженности между США и Ираном и ее потенциальные региональные последствия, а также турецко-американские программы по F-16, F-35.

Политика •   •  18524 просмотра
"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.

Война •   •  16466 просмотра
Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

российская фсб возбудила еще четыре уголовных дела против оппозиционера Ильи Пономарева, проживающего в Украине, обвинив его в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

Политика •   •  17174 просмотра
Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"

Российский военно-морской флот разместил в Черном море подводную лодку, способную запускать до 4 крылатых ракет "Калибр", что увеличивает ракетную угрозу в регионе, согласно сообщениям украинских военных.

Война •   •  14424 просмотра
рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"

В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.

Война •   •  17591 просмотра
В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.

Экономика •   •  13670 просмотра
В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.

Политика •   •  12996 просмотра
"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.

Криминал и ЧП •   •  14394 просмотра
Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости