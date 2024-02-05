Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.