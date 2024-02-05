Через зростання кількості хворих на грип та коронавірус: у школах Вінниці продовжили дистанційне навчання

У школах Вінницької громади продовжують дистанційне навчання, передає УНН.

Як повідомили у Вінницькій міській раді, рішення пов’язане зі збільшенням кількістю хворих на грип А, COVID-19 та інші інфекційні хвороби.

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"Продовжуємо моніторити ситуацію, але зараз головна мета – зберегти життя та здоров'я громадян, особливо вразливих груп населення, таких як діти", – коментують у департаменті освіти міськради.

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