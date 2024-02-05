Через зростання кількості хворих на грип та коронавірус: у школах Вінниці продовжили дистанційне навчання
Київ • УНН
У зв'язку зі зростанням кількості випадків грипу, COVID-19 та інших інфекцій, школи Вінниці продовжать дистанційне навчання для захисту здоров'я населення.
У школах Вінницької громади продовжують дистанційне навчання, передає УНН.
Як повідомили у Вінницькій міській раді, рішення пов’язане зі збільшенням кількістю хворих на грип А, COVID-19 та інші інфекційні хвороби.
В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін11.01.24, 13:15 • 141178 переглядiв
"Продовжуємо моніторити ситуацію, але зараз головна мета – зберегти життя та здоров'я громадян, особливо вразливих груп населення, таких як діти", – коментують у департаменті освіти міськради.
Епідемія грипу в Ужгороді: з наступного тижня всі школи закриють на карантин02.02.24, 13:45 • 20436 переглядiв