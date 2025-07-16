У Сумах російський БпЛА вдарив по підприємству - Нацполіція
Київ • УНН
російська армія атакувала Суми 16 липня, пошкодивши адміністративну будівлю, транспортні засоби та два приватні будинки. Поліція працює на місці влучання ударного БПЛА, інформації про постраждалих немає.
У середу, 16 липня російська армія атакувала місто Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки. Про це інформує Поліція Сумської області, передає УНН.
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У Сумах поліцейські працюють на місці влучання російського безпілотника
Сьогодні зранку ворожі війська поцілили БПЛА ударного типу по території одного з підприємств обласного центру. Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки
За словами правоохоронців, інформація щодо постраждалих не надходила.
"На місці удару працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження", - додали в поліції.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
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