В Сумах российский БпЛА ударил по предприятию - Нацполиция

В среду, 16 июля, российская армия атаковала город Сумы. В результате вражеского обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома. Об этом информирует Полиция Сумской области, передает УНН.

Детали

В Сумах полицейские работают на месте попадания российского беспилотника

Сегодня утром вражеские войска попали БПЛА ударного типа по территории одного из предприятий областного центра. Предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, информация о пострадавших не поступала.

"На месте удара работает следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения", - добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним

Российские войска атаковали Шосткинскую общину на Сумщине, попав в Свесский психоневрологический диспансер. Один человек ранен, разрушен корпус диспансера и повреждено более 20 жилых домов.

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