У суді в Делі бандити, переодягнені у юристів, влаштували стрілянину: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У залі суду в столиці Індії Делі два псевдоюристи влаштували стрілянину, внаслідок якої загинули 3 людей. Про це пише УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Перестрілка відбулася в судовому комплексі Рохіні на півночі Делі. За даними поліції, двоє чоловіків, одягнених у юристів, обстріляли гангстера Джіндера Гогі в залі суду, вбивши його на місці. Проте нападників негайно застрелили чергові служби безпеки.
Поліція заявила, що напад став результатом війни бандитів.
Гогі, причетний до кількох кримінальних справ і був ув’язнений у Тіхарі.
Нагадаємо
20 вересня приблизно об 11:00 за місцевим часом озброєний чоловік напав на Пермський державний національний дослідницький університет.
Злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло щонайменше шестеро людей. Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон.