У суді в Делі бандити, переодягнені у юристів, влаштували стрілянину: є жертви

Деталі

Перестрілка відбулася в судовому комплексі Рохіні на півночі Делі. За даними поліції, двоє чоловіків, одягнених у юристів, обстріляли гангстера Джіндера Гогі в залі суду, вбивши його на місці. Проте нападників негайно застрелили чергові служби безпеки.

Поліція заявила, що напад став результатом війни бандитів.

Гогі, причетний до кількох кримінальних справ і був ув’язнений у Тіхарі.

Нагадаємо

20 вересня приблизно об 11:00 за місцевим часом озброєний чоловік напав на Пермський державний національний дослідницький університет.

Злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло щонайменше шестеро людей. Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон.