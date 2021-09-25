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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 14522 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130041 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121500 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118940 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В суде в Дели бандиты, переодетые в юристов, устроили стрельбу: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В зале суда в столице Индии Дели два псевдоюристы устроили стрельбу, в результате которой погибли 3 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Перестрелка произошла в судебном комплексе Рохини на севере Дели. По данным полиции, двое мужчин, одетых в юристов, обстреляли гангстера Джиндера Гоги в зале суда, убив его на месте. Однако нападавших немедленно застрелили дежурные службы безопасности.

Полиция заявила, что нападение стало результатом войны бандитов.

Гоги, причастен к нескольким уголовным делам и был заключен в Тихаре.

Напомним

20 сентября примерно в 11:00 по местному времени вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло не менее шести человек. После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон.

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