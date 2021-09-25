В суде в Дели бандиты, переодетые в юристов, устроили стрельбу: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В зале суда в столице Индии Дели два псевдоюристы устроили стрельбу, в результате которой погибли 3 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Перестрелка произошла в судебном комплексе Рохини на севере Дели. По данным полиции, двое мужчин, одетых в юристов, обстреляли гангстера Джиндера Гоги в зале суда, убив его на месте. Однако нападавших немедленно застрелили дежурные службы безопасности.
Полиция заявила, что нападение стало результатом войны бандитов.
Гоги, причастен к нескольким уголовным делам и был заключен в Тихаре.
Напомним
20 сентября примерно в 11:00 по местному времени вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло не менее шести человек. После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон.