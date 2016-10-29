У страшній аварії загинув відомий рівненський співак
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Відомий рівненський реп-виконавець Артем Кузнецов (Горизонт — ред.) загинув вчора, 28 жовтня, в аварії поблизу села Малушка Сарненського району. Автомобіль BMW, в якому на пасажирському сидінні їхав 26-річний співак, у темну пору доби виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим легковиком. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
Репера в комі з численними травмами доставили до реанімації Сарненської центральної районної лікарні. Однак за кілька годин Артем Кузнецов помер. Життю іншим учасникам аварії нічого не загрожує. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Похорони співака відбудуться завтра в Рівному. Незадовго до трагедії хлопець одружився.
Нагадаємо, на Рівненщині у місті Дубно нетверезий водій автомобіля Daewoo в’їхав в рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали двоє пасажирів автобуса.