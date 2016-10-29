В страшной аварии погиб известный ровенский певец

Рэпера в коме с многочисленными травмами доставили в реанимацию Сарненской центральной районной больницы. Однако через несколько часов Артем Кузнецов умер. Жизни другим участникам аварии ничего не угрожает. По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Похороны певца состоятся завтра в Ровно. Незадолго до трагедии парень женился.

Напомним, в Ровенской области в городе Дубно нетрезвый водитель автомобиля Daewoo въехал в рейсовый автобус, в результате чего пострадали двое пассажиров автобуса.