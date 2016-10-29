В страшной аварии погиб известный ровенский певец
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 октября. УНН. Известный ровенский рэп-исполнитель Артем Кузнецов (Горизонт - ред.) погиб вчера, 28 октября, в аварии возле села Малушка Сарненского района. Автомобиль BMW, в котором на пассажирском сиденье ехал 26-летний певец, в темное время суток выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Рэпера в коме с многочисленными травмами доставили в реанимацию Сарненской центральной районной больницы. Однако через несколько часов Артем Кузнецов умер. Жизни другим участникам аварии ничего не угрожает. По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.
Похороны певца состоятся завтра в Ровно. Незадолго до трагедии парень женился.
Напомним, в Ровенской области в городе Дубно нетрезвый водитель автомобиля Daewoo въехал в рейсовый автобус, в результате чего пострадали двое пассажиров автобуса.