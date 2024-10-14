У столичному озері Мінське виявили завищений вміст аміаку

В Києві комунальники зафіксували забруднення озера Мінське, що в Оболонському районі столиці. У водоймі зокрема перевищено рівень аміаку. Про це пише УНН з посиланням на заяву КП "Плесо".

Деталі

Зазначається, що під час планового обстеження водойми було виявлено загиблу рибу, що свідчило про можливе потрапляння у воду шкідливих речовин.

З метою встановлення причин цього явища, фахівці підприємства оперативно відібрали проби води та провели їх лабораторний аналіз. Результати досліджень підтвердили перевищення допустимих норм вмісту аміаку, що, ймовірно, стало основним фактором загибелі риби

Для ліквідації наслідків забруднення та запобігання подальшого поширення шкідливих речовин, працівники КП "Плесо" провели низку заходів.

3,8 млн гривень на озеленення Оболонського острова: столичне КП “Плесо” оголосило тендер

Зокрема, було здійснено збір загиблої риби та її утилізацію, а також оброблено поверхню води сорбентом "Еколан-М" для нейтралізації забруднення. Паралельно з цим, було організовано постійний моніторинг якості води в озері Мінське.

Станом на 14 жовтня, фахівці КП "Плесо" продовжують моніторинг якості води в озері Мінське та вживають необхідних заходів для відновлення його екологічного стану