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У столичному озері Мінське виявили завищений вміст аміаку

Київ • УНН

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Комунальники зафіксували перевищення рівня аміаку в озері Мінське в Оболонському районі Києва. КП "Плесо" провело заходи з ліквідації наслідків забруднення та продовжує моніторинг якості води.

У столичному озері Мінське виявили завищений вміст аміаку

В Києві комунальники зафіксували забруднення озера Мінське, що в Оболонському районі столиці. У водоймі зокрема перевищено рівень аміаку. Про це пише УНН з посиланням на заяву КП "Плесо".

Деталі

Зазначається, що під час планового обстеження водойми було виявлено загиблу рибу, що свідчило про можливе потрапляння у воду шкідливих речовин.

 З метою встановлення причин цього явища, фахівці підприємства оперативно відібрали проби води та провели їх лабораторний аналіз. Результати досліджень підтвердили перевищення допустимих норм вмісту аміаку, що, ймовірно, стало основним фактором загибелі риби

- розповіли комунальники. 

Для ліквідації наслідків забруднення та запобігання подальшого поширення шкідливих речовин, працівники КП "Плесо" провели низку заходів.

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Зокрема, було здійснено збір загиблої риби та її утилізацію, а також оброблено поверхню води сорбентом "Еколан-М" для нейтралізації забруднення. Паралельно з цим, було організовано постійний моніторинг якості води в озері Мінське.

Станом на 14 жовтня, фахівці КП "Плесо" продовжують моніторинг якості води в озері Мінське та вживають необхідних заходів для відновлення його екологічного стану

- підсумували в КП "Плесо".

Нагадаємо

У верхньому каскаді Совських ставків виявлено рожево-буру воду через галобактерії. КП "Плесо" провело дослідження і запевняє, що ситуація під контролем, а бактерії безпечні для людей.

Володимир Омельченко

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