В столичном озере Минское обнаружили завышенное содержание аммиака
Киев • УНН
Коммунальщики зафиксировали превышение уровня аммиака в озере Минское в Оболонском районе Киева. КП «Плесо» провело мероприятия по ликвидации последствий загрязнения и продолжает мониторинг качества воды.
В Киеве коммунальщики зафиксировали загрязнение озера Минское, что в Оболонском районе столицы. В водоеме в частности превышен уровень аммиака. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КП «Плесо».
Детали
Отмечается, что во время планового обследования водоема было обнаружено погибшую рыбу, что свидетельствовало о возможном попадании в воду вредных веществ.
С целью установления причин этого явления, специалисты предприятия оперативно отобрали пробы воды и провели их лабораторный анализ. Результаты исследований подтвердили превышение допустимых норм содержания аммиака, что, вероятно, стало основным фактором гибели рыбы
Для ликвидации последствий загрязнения и предотвращения дальнейшего распространения вредных веществ, работники КП «Плесо» провели ряд мероприятий.
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В частности, был осуществлен сбор погибшей рыбы и ее утилизация, а также обработана поверхность воды сорбентом «Эколан-М» для нейтрализации загрязнения. Параллельно с этим, был организован постоянный мониторинг качества воды в озере Минское.
По состоянию на 14 октября, специалисты КП «Плесо» продолжают мониторинг качества воды в озере Минское и принимают необходимые меры для восстановления его экологического состояния
Напомним,
В верхнем каскаде Совских прудов обнаружена розово-бурая вода из-за галобактерий. КП «Плесо» провело исследование и уверяет, что ситуация под контролем, а бактерии безопасны для людей.