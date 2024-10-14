В столичном озере Минское обнаружили завышенное содержание аммиака

В Киеве коммунальщики зафиксировали загрязнение озера Минское, что в Оболонском районе столицы. В водоеме в частности превышен уровень аммиака. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КП «Плесо».

Детали

Отмечается, что во время планового обследования водоема было обнаружено погибшую рыбу, что свидетельствовало о возможном попадании в воду вредных веществ.

С целью установления причин этого явления, специалисты предприятия оперативно отобрали пробы воды и провели их лабораторный анализ. Результаты исследований подтвердили превышение допустимых норм содержания аммиака, что, вероятно, стало основным фактором гибели рыбы

Для ликвидации последствий загрязнения и предотвращения дальнейшего распространения вредных веществ, работники КП «Плесо» провели ряд мероприятий.

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В частности, был осуществлен сбор погибшей рыбы и ее утилизация, а также обработана поверхность воды сорбентом «Эколан-М» для нейтрализации загрязнения. Параллельно с этим, был организован постоянный мониторинг качества воды в озере Минское.

По состоянию на 14 октября, специалисты КП «Плесо» продолжают мониторинг качества воды в озере Минское и принимают необходимые меры для восстановления его экологического состояния