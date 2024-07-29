Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо» планирует за не более 3,8 млн гривен найти подрядчика для содержания и обслуживания деревьев, кустов, цветников и газонов на территории острова Оболонский. Об этом пишет УНН со ссылкой на объявление в системе «Prozorro».

Детали

25 июля Коммунальное предприятие «Плесо» объявило тендер на закупку услуг по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений на территории о. Оболонский. За указанные услуги планируют заплатить не более 3 млн 856,4 тыс. гривен.

В тендерной документации указывается, что будущему подрядчику передадут следующие зеленые насаждения на территории острова Оболонский за их уходом:

деревья хвойных и лиственных пород, крупномерные хвойные кусты - 607 шт;

саженцы декоративно-лиственных кустарников высотой более 1м - 2050 шт;

саженцы хвойных (вечнозеленых) кустарников - 56 шт;

саженцы декоративно-лиственных кустарников высотой до 1м - 3249 шт;

многолетние декоративные травы и цветы - 595 шт;

газон - 3,3566 га.

Также на территории острова подрядчику необходимо будет проводить очистку территорий от опавших листьев, органических остатков, выкашивание луговых газонов, пропалывать газоны, проводить санитарную обрезку деревьев, ухаживать за саженцами кустов и цветниками и тому подобное.

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