Киев • УНН
КП "Плесо" объявило тендер на 3,8 млн грн для обслуживания зеленых насаждений на о. Оболонский. Подрядчик будет ухаживать за деревьями, кустами, цветниками и газонами общей площадью 3,3566 га.
Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо» планирует за не более 3,8 млн гривен найти подрядчика для содержания и обслуживания деревьев, кустов, цветников и газонов на территории острова Оболонский. Об этом пишет УНН со ссылкой на объявление в системе «Prozorro».
Детали
25 июля Коммунальное предприятие «Плесо» объявило тендер на закупку услуг по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений на территории о. Оболонский. За указанные услуги планируют заплатить не более 3 млн 856,4 тыс. гривен.
В тендерной документации указывается, что будущему подрядчику передадут следующие зеленые насаждения на территории острова Оболонский за их уходом:
деревья хвойных и лиственных пород, крупномерные хвойные кусты - 607 шт;
саженцы декоративно-лиственных кустарников высотой более 1м - 2050 шт;
саженцы хвойных (вечнозеленых) кустарников - 56 шт;
саженцы декоративно-лиственных кустарников высотой до 1м - 3249 шт;
многолетние декоративные травы и цветы - 595 шт;
газон - 3,3566 га.
Также на территории острова подрядчику необходимо будет проводить очистку территорий от опавших листьев, органических остатков, выкашивание луговых газонов, пропалывать газоны, проводить санитарную обрезку деревьев, ухаживать за саженцами кустов и цветниками и тому подобное.
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