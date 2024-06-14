Коммунальное предприятие "Киевавтодормост" объявило о поиске подрядчика для ремонта Южного моста. На ремонт планируют выделить около 93,1 млн гривен. Об этом УНН пишет со ссылкой на Prozorro.

Детали

По данным на сайте Prozorro, "Киевавтодормост" объявил тендер о проведении ремонта Южного моста. Объявленная стоимость заказа составляет 93 174 514 грн. Аукцион стартует 20 июня 2024 года.

Согласно тендерной документации, эти средства пойдут на:

разбор конструкций мостового полотна;

ремонт мостового полотна;

ремонт правобережной эстакады "В" Южного мостового перехода (со стороны моста им. Патона);

ремонт балок;

покрытие балок антикоррозийными материалами;

обновление дорожного покрытия;

обновление дорожной разметки.

По требованию "Киевавтодормост" подрядчик должен дать не менее 5 лет гарантии на свою работу.

На время ремонта движение автомобилей затрудненным не будет, а сами же работы должны продлиться до 31 декабря 2025 года.

Напомним

"Киевавтодор" планирует отремонтировать мост метро в Киеве без нарушения движения метро и автотранспорта. Ориентировочная стоимость работ превышает 2 млрд грн, они должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов