"Київавтошляхміст" оголосив тендер на ремонт Південного мосту за 93,1 млн гривень: що планують зробити
Київ • УНН
"Київавтошляхміст" оголосив тендер про проведення ремонту Південного мосту. Оголошена вартість замовлення становить 93 174 514 грн. Аукціон стартує 20 червня 2024 року.
Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило про пошук підрядника для ремонту Південного мосту. На ремонт планують виділити близько 93,1 млн гривень. Про це УНН пише з посиланням на Prozorro.
Деталі
За даними на сайті Prozorro, "Київавтошляхміст" оголосив тендер про проведення ремонту Південного мосту. Оголошена вартість замовлення становить 93 174 514 грн. Аукціон стартує 20 червня 2024 року.
Згідно тендерної документації, ці кошти підуть на:
- розбір конструкцій мостовго полотна;
- ремонт мостового полотна;
- ремонт правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку мосту ім. Патона);
- ремонт балок;
- покриття балок антикорозійними матеріалами;
- оновлення дорожнього покриття;
- оновлення дорожньої розмітки.
За вимогою "Київавтошляхміст" підрядник має дати не менше 5 років гарантії на свою роботу.
На час ремонту рух автомобілів ускладненим не буде, а самі ж роботи мають тривати до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо
"Київавтодор" планує відремонтувати міст метро в Києві без порушення руху метро і автотранспорту. Орієнтовна вартість робіт перевищує 2 млрд грн, вони мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.
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