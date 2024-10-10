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У столичних Совських ставках вода стала червоною: що показали дослідження та чи є небезпека для киян

Київ • УНН

 • 12983 перегляди

У верхньому каскаді Совських ставків виявлено рожево-буру воду через галобактерії. КП "Плесо" провело дослідження і запевняє, що ситуація під контролем, а бактерії безпечні для людей.

У столичних Совських ставках почервоніла вода.  У КП "Плесо" заявили, що вже проведено дослідження - ситуація під контролем, а незвичний колір води спричинили галобактерії, що безпечні для людей, передає УНН.

Деталі

Фахівці КП "Плесо" разом із мобільною лабораторією провели дослідження води у верхньому каскаді Совських ставків після звернення мешканців про забруднення.

"Ось що показали аналізи:

- вода має помірну токсичність (індекс 0,48), що не становить небезпеки для живих організмів.

- у воді виявлено високий вміст солей – більше 1000 мг/дм³, що не несе загрози для живих організмів, проте може впливати на екологічний стан водойми.

- перевищення норм зафіксовано лише по солям, а показники споживання кисню трохи вищі за норму.

- рожево-бурий відтінок води спричинили галобактерії – мікроорганізми, що живуть у солоній воді. Вони безпечні для людей і не містять шкідливих патогенів", - йдеться у повідомленні.

Додамо

КП "Плесо" зазначає, що галобактерії є природними мешканцями водойм із високою мінералізацією. Вони не шкодять здоров’ю людей, не становлять загрози для тварин та інших організмів. Хоча через їхню присутність вода має рожевий відтінок, це явище не є шкідливим і давно відоме науковцям. Подібні бактерії можна знайти у водоймах зі схожими умовами по всьому світу.

У КП запевнили, що продовжують моніторинг ситуації для забезпечення екологічної безпеки водойми та вчасного реагування на можливі зміни.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Київ
kyivКиїв

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