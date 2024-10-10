У столичних Совських ставках вода стала червоною: що показали дослідження та чи є небезпека для киян
Київ • УНН
У верхньому каскаді Совських ставків виявлено рожево-буру воду через галобактерії. КП "Плесо" провело дослідження і запевняє, що ситуація під контролем, а бактерії безпечні для людей.
У столичних Совських ставках почервоніла вода. У КП "Плесо" заявили, що вже проведено дослідження - ситуація під контролем, а незвичний колір води спричинили галобактерії, що безпечні для людей, передає УНН.
Деталі
Фахівці КП "Плесо" разом із мобільною лабораторією провели дослідження води у верхньому каскаді Совських ставків після звернення мешканців про забруднення.
"Ось що показали аналізи:
- вода має помірну токсичність (індекс 0,48), що не становить небезпеки для живих організмів.
- у воді виявлено високий вміст солей – більше 1000 мг/дм³, що не несе загрози для живих організмів, проте може впливати на екологічний стан водойми.
- перевищення норм зафіксовано лише по солям, а показники споживання кисню трохи вищі за норму.
- рожево-бурий відтінок води спричинили галобактерії – мікроорганізми, що живуть у солоній воді. Вони безпечні для людей і не містять шкідливих патогенів", - йдеться у повідомленні.
Додамо
КП "Плесо" зазначає, що галобактерії є природними мешканцями водойм із високою мінералізацією. Вони не шкодять здоров’ю людей, не становлять загрози для тварин та інших організмів. Хоча через їхню присутність вода має рожевий відтінок, це явище не є шкідливим і давно відоме науковцям. Подібні бактерії можна знайти у водоймах зі схожими умовами по всьому світу.
У КП запевнили, що продовжують моніторинг ситуації для забезпечення екологічної безпеки водойми та вчасного реагування на можливі зміни.